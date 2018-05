Deel dit artikel:











Geart scout jonge talentjes: 'Ik pak niet altijd de eerste plaats hoor' Foto: Omroep Gelderland

OOSTERBEEK - Bijna vliegend gaan de jonge kinderen over het terrein van de Stuwwalloop in Oosterbeek. Sommige kinderen sprinten alsof hun leven ervan afhangt. En dat is misschien ook wel zo. Want langs de zijlijn staat onder andere Geart Jorritsma, die nieuwe talenten aan het scouten is voor de trainingsgroepen van Loopland Gelderland.

Maar hoe doe je dat nou? Jonge talenten kiezen die mogelijk wel eens goede hardlopers zouden kunnen worden? Geart nam ons een klein beetje mee tijdens de Stuwwalloop in zijn werkzaamheden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl