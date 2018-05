Over de nieuwe NEC-trainer Jack de Gier valt niks te nuilen

NIJMEGEN - Jack de Gier heeft dinsdagochtend een contract voor drie jaar getekend als trainer van NEC.

De 49-jarige oud-spits van de Nijmeegse club kwam vorige week al rond, ook omdat Almere City meewerkte. Met die club haalde De Gier in drie seizoenen drie keer de play-offs om promotie en dit seizoen werd de finale maar nipt verloren van De Graafschap.

Met Jack de Gier heeft NEC een onomstreden nieuwe trainer binnengehaald, over wie niks te nuilen valt door de kritische achterban. Hij heeft een verleden als speler bij de club. Van 1998 tot 2001 speelde hij in de spits en was hij een ware publiekslieveling. Zo won NEC in de periode alle drie de thuiswedstrijden tegen Vitesse en in alle derby's scoorde Jackygoal.

Meer krediet dan Lijnders

Ook werkte hij jarenlang als jeugdtrainer en assistent-trainer bij NEC. De Gier begon in 2016 bij Almere en koppelde goede prestaties aan aantrekkelijk voetbal. Het grootste voordeel van De Gier is dat hij de Nijmeegse club kent in al zijn facetten, ook de zelfkant. Als trainer zal hij niet worden verrast door de complexheid van de club en de kritische en soms negatieve teneur als het minder gaat. En De Gier weet ook wel hoe hij daarmee om moet gaan, spreekt de taal van de supporters en heeft bovendien gezien zijn clubverleden veel meer krediet dan bijvoorbeeld zijn voorganger Pepijn Lijnders.