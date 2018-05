Deel dit artikel:











Pffff wat was het warm vannacht, record verbroken Foto: pxhere

ARNHEM - Vannacht ook zo slecht geslapen? Dat is niet verwonderlijk, want het was recordwarm. Op het officiële weerstation van het KNMI in Herwijnen werd het niet kouder dan 18,7 graden.

Nog nooit was de minimumtemperatuur op 29 mei zo hoog. Ook de andere weerstations in Gelderland konden dagrecords noteren. In Deelen was het 18,5 en in Hupsel 15,9 graden. Maandag sneuvelde ook al een weerrecord. Toen werd voor het eerst dit jaar in Nederland 30 graden gemeten. Het Achterhoekse Hupsel had de primeur. Daar kwam de temperatuur halverwege de middag voor het eerst boven de tropische grens. Zie ook: 7 tips om de warme plaknacht door te komen

