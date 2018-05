Deel dit artikel:











29-jarige vrouw vermist: 'Lopend vertrokken en in de war' Foto: Omroep Gelderland

UDDEL - Een 29-jarige vrouw wordt al sinds maandagavond 18:00 uur vermist in de omgeving van Uddel. Volgens een Burgernetmelding is ze lopend vertrokken vanaf Grevenhout en 'in de war'.

Waarom de vrouw vertrok is nog onduidelijk. Ze heeft blond haar, is 1 meter 60 lang, vrij dun en draagt een zwarte jurk. Wie haar ziet wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie via 112. De actie via Burgernet heeft tot nu toe nog geen succes opgeleverd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl