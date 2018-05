Deel dit artikel:











Fikse onweersbuien op komst: KNMI schaalt op naar code oranje Foto: ANP

ARNHEM - In Gelderland kunnen vanaf halverwege de middag enkele stevige onweersbuien vallen. Volgens het KNMI is er kans op blikseminslag, zware windstoten en zeer veel neerslag in korte tijd. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter.

Het KNMI gaf eerder op de dag code geel af, maar schaalt nu op naar code oranje. Deze waarschuwing voor gevaarlijk of extreem weer geldt van 15.00 tot 21.00 uur. Daarna is nog tot 23.00 uur code geel van kracht. Volgens het KNMI kan in korte tijd zeer veel neerslag vallen met wateroverlast tot gevolg. In de tweede helft van de avond verdwijnen de buien. Geen verkoeling Waar de buien meestal zorgen voor verkoeling is dat vandaag niet het geval. Het kwik komt op veel plekken zomaar op 30 graden uit. 'Het zijn buien die nauwelijks afkoeling teweeg brengen. De buien komen namelijk niet langs een overgangsfront tussen koele (zee)lucht en warme continentale lucht tot ontwikkeling', weet weerman Jordi Bloem. Maandag zijn er op veel plekken in de provincie avondvierdaagsen gestart. Of de weersomstandigheden invloed hebben op de loopdag vandaag is nog onduidelijk. De meeste organisaties houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Zie ook: Wat te doen bij onweer? 14 tips Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl