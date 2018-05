200 jaar gemeente Rozendaal in een boek

ROZENDAAL - De gemeente Rozendaal bestaat dit jaar 200 jaar en dit wordt onder meer gevierd met een boek van schrijfster Ingrid Jacobs. Zij heeft de geschiedenis van 1818 tot heden beschreven.

Rozendaal is, naast Renswoude, de enige zelfstandige gemeente die voortkomt uit de heerlijkheidsrechten van een kasteel.

Jacobs kan wel verklaren waarom Rozendaal nog steeds zelfstandig is. 'Het is in Rozendaal altijd goed gegaan. De gemeente is altijd financieel gezond geweest. Er waren altijd goede bestuurders. Het is er rustig. De gemeente heeft geen problemen die andere gemeenten of steden wel hebben.'

Hoelang nog?

Juist op het moment dat Rozendaal het 200-jarig bestaan aan het vieren is, komen er onder meer vanuit de provincie vraagtekens bij de zelfstandigheid van de gemeente.

Ingrid Jacobs kwam bij haar zoektocht door de geschiedenis enkele opvallende zaken tegen, zoals het onderwijs. Er wordt nu gebouwd aan de nieuwe dorpsschool na een jarenlange discussie over waar de school moest komen. Dat debat is niet nieuw. 'Bij de vorige school die er in 1973 is gekomen speelde al dezelfde discussie.'

1900 vluchtelingen

Ook de Tweede Wereldoorlog is volgens de schrijfster een interessante periode. ‘Er was toen ook een gemeentebestuur dat niet meer democratisch was. Interessant was ook dat Rozendaal aan het einde van de oorlog 1900 vluchtelingen en evacués uit Arnhem opving. Dat is ook gelukt.’