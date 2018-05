Het was me het dagje wel in Twello: 'Is het dorp aan het instorten ofzo?'

TWELLO - Het was een heftige dag in Twello, vindt burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst. Het dorp was van 's ochtends tot 's avonds in het nieuws, omdat er in een dag meer gebeurde dan normaal in een paar maanden. Een grote brand, een bizar ongeluk met een gasfles en 100 huishoudens die zonder water kwamen te zitten.

Burgemeester Penninx noemt de brand bij het restaurant 'een drama voor de uitbater'. Ondanks de inzet van de brandweer bleef er van het restaurant niets over. De eigenaar is niet in staat om te reageren. 'Ik ben al de hele dag aan het bellen, ik heb er geen zin in', zegt hij.

'Het is wel raak in Twello'

Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. In Twello zijn alle calamiteiten in ieder geval het gesprek van de dag. Bewoners reageren geschokt op sociale media. 'Is Twello aan het instorten ofzo', vraagt Diana zich af bij het bericht over de exploderende quad. Het apparaat vloog in brand terwijl er nog een gasfles op zat. Er volgde een enorme explosie waarbij een aantal ruiten sneuvelden.

Alsof het niet genoeg was kwamen er in de loop van de dag ook nog 100 huishoudens zonder water te zitten. Waterbedrijf Vitens zette een tappunt neer vanwege de tropische temperaturen. 'Het is wel raak in Twello', reageert Lisa. 'Wat gebeurt daar toch allemaal', voegt Renske daaraan toe.

Eerder ook al brand

Inmiddels hebben de getroffen bewoners na uren weer water. De oorzaak van de brand bij het restaurant en het quadongeluk worden onderzocht.

Eerder deze maand was er ook al een grote brand in Twello. Drie weken geleden ging een bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat in vlammen op.

