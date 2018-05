Actiegroepen vertrouwen ministerie niet en gaan geluid belevingsvlucht zelf meten

NIJBROEK - Op verschillende plekken gaan actiegroepen het geluid meten als woensdag de zogenoemde belevingsvlucht boven de Veluwe wordt gehouden. Een Boeing van Transavia vliegt dan de geplande laagvliegroutes van Lelystad Airport.

Het idee is dat de testvlucht een beeld geeft wat inwoners in de toekomst kunnen verwachten als Lelystad Airport in 2020 uitbreidt. De vliegtuigen die dan vertrekken, kunnen niet direct na de start stijgen naar het hogere luchtruim, omdat het vliegverkeer van Schiphol niet gehinderd mag worden. Daarom moet er lang laag gevlogen worden. Tegen die laagvliegroutes is veel protest.

Wantrouwen tegen meetpunten

De vlucht heeft officieel geen invloed op de besluiten die genomen moeten worden over de uitbreiding van het vliegveld. Minister Van Nieuwenhuizen heeft, nadat er door actiegroepen om is gevraagd, toegezegd dat ze wil meewerken aan een proefvlucht. Toch kijkt de Tweede Kamer kritisch naar de plannen en verschillende Kamerleden zullen woensdag een bezoek brengen aan de Veluwe om te zien en te horen wat de effecten zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richt op elf plekken meetpunten in. Die meten hoeveel geluid het overkomend vliegtuig produceert. Actiegroepen zijn wantrouwig en doen hun eigen metingen.

'We hebben in het verleden gezien dat het niet altijd goed gaat. En als het ministerie zegt wij gaan dat even regelen, moet je oppassen dat je niet 'geschiphold' wordt. Reageert Jaap Kloosterziel van Stichting Red de Veluwe.

'Die rust is hier'

Bij het huis van de familie Van de Water wordt zo'n meetpunt van de actiegroep ingericht. Anne-Marie van de Water en haar man verruilden enkele jaren geleden Schiedam voor de Veluwe. 'We wilden van de rust genieten en weer meeleven met de seizoenen. Dat kan hier', vertelt ze in haar bloeiende tuin waar de bijen zoemen.

Verslaggever Ruben van der Scheer ging bij de familie Van de Water langs:

Ze is bang dat de rust verdwijnt door de nieuwe routes. 'Als hier straks vliegtuigen overheen komen met mensen die goedkoop naar de rust willen vliegen, dan zeg ik als simpele juf: dat is onzin, die rust is hier.'

Coos Paulusma uit Epe zat in de regiegroep die meekeek hoe de belevingsvlucht zou worden uitgevoerd. 'Hoe het er uiteindelijk uit komt te zien weten we na woensdag niet, omdat het maar een vliegtuig is. De belevingsvlucht is bedoeld om mensen een idee te geven hoe laag het toestel vliegt en hoeveel geluid het produceert, zodat mensen weten hoeveel een vliegtuig teweeg kan brengen.'

De Boeing vliegt woensdag verschillende routes en zal daarom op sommige plekken vaker overkomen. Woensdagochtend wordt definitief besloten of de vlucht doorgaat.

