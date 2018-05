Regen is spelbreker voor Hogenkamp in Parijs

PARIS - Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem komt maandag niet meer in actie op Roland Garros.

Ze zou uitkomen tegen de Russin Maria Sjarapova, maar de regen gooide roet in het eten. Het duel is verplaatst naar dinsdag.

In Sjarapova heeft Hogenkamp een tegenstander van formaat. De tennisdiva schreef het grandslamtoernooi in Parijs tweemaal op haar naam. Hogenkamp en Sjarapova speelden een keer eerder tegen elkaar, op Wimbledon. De Russische won in twee sets: 6-3 6-1.

Sjarapova is de nummer 28 van de wereldranglijst. Na een dopingschorsing heeft ze moeite om aan te haken bij de mondiale tennistop.