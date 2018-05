Deel dit artikel:











Avondje festival eindigt met gebroken oogkas, 24-jarige man aangehouden Foto: Omroep Gelderland

NEDERHEMERT - Een 24-jarige Bosschenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Nederhemert. De man mishandelde zijn 23-jarige slachtoffer uit Rijswijk zo ernstig dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het is de nacht van 25 op 26 mei als er een vechtpartij plaatsvindt bij het Truckshow-festival aan de Nieuwstraat. 'De verwondingen van het slachtoffer zijn dermate ernstig dat er nog niet met hem is gesproken', laat de politie weten. Hij liep onder meer botbreuken en een gebroken oogkas op. Wat de precieze aanleiding was van de mishandeling is nog steeds niet duidelijk. Zwaargewond en hersenletsel Naast deze mishandeling waren er die avond meer opstootjes. Agenten zijn nog op zoek naar herrieschoppers die betrokken waren bij de mishandeling van een 23-jarige man uit Andel. Dat slachtoffer raakte zwaargewond en heeft mogelijk hersenletsel. 'Mogelijk sprong het slachtoffer tussen een ruzie', aldus de politie. Getuigen wordt nog steeds gevraagd zich te melden bij de politie.