Woensdag staken? Deze leraren hebben iets anders bedacht

NIJKERK - Meester David Kielman van de Koningslinde in Nijkerk staakt aankomende woensdag niet, in tegenstelling tot veel van zijn collega's in Gelderland. Hij neemt samen met de kinderen een videoclip op, voor een lied over zijn leven als leerkracht.

De leraren willen meer loon en minder werkdruk. 'Als de nood het hoogst is, sta ik voor je klaar. Als je roept ben ik daar', zingt de leerkracht in zijn lied 'Superheld met Klasse(n)'. Hij wilde niet weer staken, maar een ludiek signaal afgeven. Iedere groep in de clip 'We hebben acht groepen op school. Elke groep heeft twee regels uit het nummer gekregen om mee aan de slag te gaan. Woensdag worden de scènes opgenomen door een professionele cameraman', vertelt David. Hij wil de videoclip woensdagavond online zetten. Een preview van het nummer is hier te beluisteren: Niet alleen meester David heeft een bijzondere actie verzonnen. Ook meester Gerwin Wesselink van de Wilhelminaschool in Doetinchem heeft iets speciaals. Woensdag gaan de docenten en leerlingen in optocht naar het stadhuis om daar te lunchen. De jongste kinderen mogen zelfs met een huifkar. Met stoepkrijt moet het Stadhuisplein vervolgens worden opgevrolijkt. 'Handtekeningenactie' 'Om 12.00 uur overhandigen we ook nog handtekeningen aan wethouder Maureen Sluiter van Onderwijs', vertelt Gerwin. 'We hebben spandoeken op het schoolplein neergelegd, kinderen hebben daar met verf een handdruk op gemaakt.' Zo ziet het spandoek er tot nu toe uit (tekst gaat verder onder de foto) Foto: Gerwin Wesselink Ook zijn er meerdere scholen waarbij leraren woensdag in de zorg aan de slag gaan. 'Wij gaan vrijwilligerswerk doen bij de Pronsweide, omdat zij ook kampen met werkdruk', zegt juf Joyce van basisschool Stegeman uit Winterswijk. 900 miljoen nodig De leraren in het basisonderwijs strijden al ruim een jaar voor meer salaris en minder werkdruk. Er is 900 miljoen euro nodig voor een structurele verbetering van de salarissen. 'Met deze lokale actie hopen we een duidelijk signaal af te geven', zegt meester Gerwin. 'We doen dit ook om te voorkomen dat het begrip bij ouders opraakt. Zo zijn de kinderen toch gewoon op school', besluit meester David. Zie ook: Deze man ontketende de stakingen in het basisonderwijs: 'Het is geëxplodeerd'

