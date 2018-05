Deel dit artikel:











Rode Kruis heeft honderden extra vrijwilligers nodig Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De komende jaren heeft het Rode Kruis in Gelderland 350 extra vrijwilligers nodig. In de provincie worden steeds meer en grotere evenementen georganiseerd, waarbij in veel gevallen een beroep wordt gedaan op de hulpverleners van het Rode Kruis. Het huidige aantal van 3.500 EHBO'ers is dan ook niet voldoende.

Ook voor de komende Nijmeegse Vierdaagse zit het Rode Kruis te springen om vrijwilligers. De hulporganisatie zegt nog zo'n 50 tot 100 blarenprikkers tekort te komen. In totaal zijn er tijdens de Vierdaagse 750 hulpverleners van het Rode Kruis aan het werk. Ongeveer 300 EHBO'ers van het Rode Kruis zijn het weekend voorafgaand aan de Vierdaagse ook te vinden op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Net als in Nijmegen zijn de hulpverleners daar vooral bezig met het behandelen van blaren. Doordat beide evenementen op elkaar aansluiten, legt het een grote druk op de hulporganisatie. Tijdens de Vierdaagse wordt er daarom bijgesprongen door afdelingen uit het hele land. Online campagnes Met online campagnes werft het Rode Kruis de komende tijd nieuwe leden. 'Makkelijk is het niet', zegt vrijwilligerscoördinator Koen Weerheijm. 'Doordat mensen vaak na een paar jaar alweer wat anders gaan doen, is het moeilijk om vrijwilligers voor lange tijd aan ons te binden.' Het Rode Kruis is een internationale hulporganisatie dat zich vooral richt op het geven van noodhulp. In ons land doen zich maar zeer zelden grote rampen voor, constateert Weerheijm. De evenementenhulp is daarom belangrijk om zo het vrijwilligerskorps geoefend te houden.