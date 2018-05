Plan voor bedrijven in uiterwaarden Doesburg is te duur: 'We hebben flink zitten balen'

DOESBURG - De uitbreiding van de bedrijven Rotra en Ubbink in de Fraterwaard in Doesburg gaat niet door. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

De uitbreiding zou honderden extra banen opleveren. Dat het niet doorgaat is een flinke tegenvaller voor alle partijen, waaronder de provincie, het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeenten Doetinchem en Doesburg.

'We hebben er allemaal een flink portie van zitten balen', vertelt wethouder Ellen Mulder van Doesburg over het project in de Fraterwaard, dat officieel Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg heet.

Bedrijven groeien uit hun jasje

Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan om te kijken of de haven en het bedrijventerrein aan de Verhuellweg geschikt zijn voor uitbreiding van de grote bedrijven. Onder meer de kosten en de gevolgen voor het milieu zijn onderzocht. De conclusie van het onderzoek: het plan is te duur en het gaat te lang duren.

Dat laatste heeft te maken met de gunstige economische situatie. De bedrijven groeien zo hard uit hun jasje dat de plannen bij uitvoering alweer achterhaald zouden zijn.

Beschermde vogels

De conclusie is wel goed nieuws voor inwoners en Stichting Fraterwaard, die zich zorgen maakten over het milieu. De Fraterwaard hoort bij de uiterwaarden van de IJssel en valt onder Natura 2000-gebied. Het gebied is bovendien aangewezen als plek waar beschermde vogels kunnen verblijven.

Rotra en Ubbink kijken nu of ze op een andere manier kunnen uitbreiden. Daardoor zou het aantal banen in de regio alsnog kunnen toenemen.

Zie ook: Wethouder Doesburg: 'De keus tussen een bever of werkgelegenheid vind ik een lastige'