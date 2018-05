Deel dit artikel:











Man vast voor brandstichting in woning Lobith Foto: politie

LOBITH - De politie heeft maandagmorgen een 26-jarige man uit Lobith opgepakt voor brandstichting. Hij zou in de nacht van 11 op 12 mei brand hebben gesticht in een woning aan de Chrysantstraat in die plaats.

De brand werd ontdekt door buurtbewoners, die de hulpdiensten waarschuwden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar aangrenzende woningen.Onderzoek wees al snel uit dat de brand was aangestoken. Aan de brandstichting zou een ruzie vooraf zijn gegaan tijdens het uitgaan. In het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland deed de politie een getuigenoproep. De verdachte zit vast voor verhoor. Zie ook: Wie stak dit huis in Lobith in brand? Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl