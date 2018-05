100 huishoudens al uren zonder water in Twello, Vitens zet tappunt op

TWELLO - Ongeveer honderd huishoudens in Twello zitten al uren zonder water. De problemen worden veroorzaakt door een aantal leidingbreuken. Huishoudens in de Prins Hendrikstraat, Oranjestraat en een aantal straten daaromheen zijn getroffen.

'Normaal moeten bewoners 24 uur zonder water kunnen. Maar omdat het zo warm is hebben we besloten een watertappunt op te zetten in de wijk. Dan kunnen mensen toch water tappen', laat een woordvoerder weten. Het tappunt staat op de kruising tussen de Klokkenkampsweg en de Rijksstraatweg.

Monteurs zijn bezig om de breuken te herstellen. Waarschijnlijk is er in de loop van de avond weer water. 'Nadat de storing is opgelost kan het zijn dat er nog korte tijd bruin water uit de kraan komt', meldt het waterbedrijf.