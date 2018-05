'Dit geeft zoveel rust': identificatie oorlogsslachtoffers op Ereveld Loenen begonnen

Onlangs kwam op het graf van de opa van Ingrid de Ruiter-de Vries een steen met een naam. 1,5 jaar na de Tweede Wereldoorlog kreeg haar oma te horen dat haar man was overleden. Waar zijn lichaam was, hebben ze nooit geweten. De vader van Ingrid heeft zijn vader nooit gezien. Hij is erg opgelucht dat ze nu weten waar hij begraven ligt: 'hij was toch vermist, we wisten dat hij niet meer leefde, maar we hadden geen graf.'

De tekst gaat verder onder de video

Laatste kans

Geert Jonker, commandant van de Bergings- en Indentificatiedienst Koninklijke Luchtmacht (BIDKL) doet dit werk al jaren en dit is volgens hem hét moment om de 100 van Loenen te gaan identificeren. Nu de groep directe nabestaanden steeds kleiner wordt, is dit een laatste kans om deze oorlogsslachtoffers hun naam terug te geven. Daarnaast is de DNA techniek enorm verbetert de afgelopen jaren. 'We zoeken nabestaanden van Nederlanders die tijdens de oorlog op Nederlands grondgebied zijn overleden, of nabestaanden van Nederlanders die na de gedwongen tewerkstelling in Duitsland vermist raakten.'

Rust

Ingrid de Ruiter- de Vries kwam eigenlijk bij toeval achter het graf van haar opa. Ze vond zijn naam in een boek op het Ereveld, omdat de informatiezuil kapot was. Toen ze het graf met nummer 1079 ging zoeken stond er 'Onbekende Nederlander.'

Na contact met de Oorlogsgravenstichting bleek dat die organisatie graag wilden onderzoeken of haar opa wellicht in het graf lag. Na DNA onderzoek bleek dat inderdaad zo te zijn. Zo kreeg na jaren van onzekerheid haar opa een grafsteen met zijn naam: 'dit zorgt voor zoveel rust, we weten nu waar onze opa en vader ligt.'

Zie ook: Ultieme poging om oorlogsslachtoffers te identificeren: defensie opent 103 graven

Nabestaanden worden opgeroepen zich te melden, al weet directeur Theo Vleugels van de Oorlogsgravenstichting ook dat hij heel wat mensen zal teleurstellen: 'er zijn hier 103 graven, we realiseren ons dat er 130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers zijn die geen aanwijsbaar graf hebben, we kunnen dus helaas niet iedereen blij maken.'

Nabestaanden van Nederlanders (militair of burger) die tijdens de oorlog zijn omgekomen in Nederland, of nabestaanden van Nederlanders die tijdens gedwongen tewerkstelling (Arbeidsinzet) in Duitsland of in gevangenschap aldaar zijn overleden, kunnen contact opnemen met info@ogs.nl of bidkl@mindef.nl