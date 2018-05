Pak An pakt uit op haar tweede verjaardag

LIEVELDE - In de twee jaar dat Pak An bestaat hebben ze bijna honderd plannen gehonoreerd. Om dat te vieren presenteerden op het evenement Pak An Pakt Uit in Lievelde enkele anpakkers hun ideeën om de Achterhoek te verbeteren.

'Een aantal maanden geleden kreeg ik een belletje van zes studenten van de HAN die graag een event voor Pak An wilden organiseren', zo vertelt directeur Johan Godschalk over het ontstaan van Pak An Pak Uit. 'Één en één is drie, wij bestaan twee jaar dus laten we wat doen. Dat is Pak An Pakt Uit geworden.'

Stichting Pak An maakt ook op dit evenement ruimte vrij voor nieuwe ideeën. 'Ik ga vandaag vier nummer spelen om mijn project voor de studie die ik ga volgen in New York te promoten', vertelt muzikante Lizzy Ossevoort. 'Pak An ondersteunt mij daarbij, dat is te gek dat ze dat doen.'



Waar Pak An over de twee jaar staat, weten ze niet. 'Er zit geen rem op de groei, wij denken juist groot', aldus Godschalk over de ontwikkeling die de stichting de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt. 'Vaak ben je zelf je grootste tegenstander en ben je onzeker, je moet het gewoon doen en dat is wel de Pak An-vibe. Vaak bu-j te bange.'