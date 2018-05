Voor het eerst dit jaar 30 graden, gemeten in de Achterhoek

EIBERGEN - Voor het eerst in 2018 is er in Nederland 30 graden gemeten. Het Achterhoekse Hupsel heeft de primeur: daar kwam de temperatuur halverwege de middag voor het eerst boven de tropische grens.

Volgens MeteoGroup loopt de temperatuur nog even op tot 31 of zelfs 32 graden. 'We zitten momenteel op het hoogtepunt van de bijzondere lentewarmte met regionaal tropische middagtemperaturen', weet weerman Jordi Bloem.

Forse onweersbuien

Dinsdag ziet het er anders uit. 'Plaatselijk kunnen forse onweersbuien ontstaan met lokaal hagel en kans op wateroverlast. Het zijn buien die nauwelijks afkoeling teweeg brengen', aldus Bloem. Het kan plaatselijk dus zomaar weer 30 graden worden.

Het KNMI heeft vanwege de onweersbuien voor morgenmiddag code geel afgegeven voor het hele land. De waarschuwing is van kracht tussen 16.00 uur en 23.00 uur.

De hele maand mei levert een weerrecord op. Gemiddeld is het normaal zo'n 13,1 graden in mei, maar dit jaar komen we waarschijnlijk uit op 16,4 graden. Dat is bijna een graad warmer dan het record uit 2008 (15,7 graden).