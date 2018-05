2,5 jaar cel geëist tegen heler van autoradio's en navigatiesystemen

ARNHEM - Tegen een 53-jarige Nijkerker, die de spil zou zijn in het verhandelen van gestolen autoradio's en navigatiesystemen, is 2,5 jaar cel geëist. 10 maand van zijn straf is voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf omdat de man een 'hele grote rol' zou hebben gehad bij het in stand houden van een afzetmarkt van gestolen goederen. De man is volgens de officier van justitie schuldig aan witwassen en heling. Hij verkocht honderden gestolen radio- en navigatiesystemen. Dat gebeurde in de periode van februari 2015 tot en met mei 2017.

De man probeerde de heling te verdoezelen door te zeggen dat hij de spullen op Marktplaats had gekocht. Dat bleek na onderzoek in veel gevallen niet te kloppen. Behalve een celstraf eiste de officier ook een geldboete van 2500 euro. Ook is er gevraagd om een proeftijd van drie jaar zodra hij vrijkomt. De rechtbank in Arnhem doet over twee weken uitspraak.