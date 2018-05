VIDEO: Explosie gastank Twello, buurtbewoners schrikken zich wezenloos

Bekijk de beelden van de explosie (tekst gaat verder onder de video)

Kort daarvoor loopt een van hen naar de stoep, om de quad te filmen die brandend op straat staat. De quad is van een bedrijf dat onkruid wegbrandt. Saillant detail: de medewerker van het bestrijdingsbedrijf heeft zijn eerste dag.

Het filmen op straat duurt niet lang, want ineens ziet de man met de camera dat er nog een gasfles op de quad zit. Hij schrikt en rent naar binnen, vlak voor de grote klap. Door de explosie sneuvelen ruiten en vliegt een deel van de tuin in brand.

De brandende gasfles boort zich in een busje van een klusbedrijf, waardoor ook dat voertuig in brand vliegt. De brandweer kan alle branden doven en wonder boven wonder raakt niemand gewond.

Bekijk de hele video van de brand en de explosie:

We maakten ook een reportage over de ontploffing:

