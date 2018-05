Strijd om thuiszorgmedewerkers Vérian: 'Het is gewoon oorlog'

APELDOORN - De verwarring is compleet. Zowel thuiszorgorganisatie Vérian als de vakbonden melden dat ze de thuiszorgmedewerkers uit het failliete Vérian Care & Clean onder dak hebben. Maar wie heeft er gelijk?

In een persverklaring schrijft Vérian maandagmiddag dat afgelopen weekeinde alle huishoudelijke hulpen die op dit moment huishoudelijke hulp leveren een aanbod gedaan is om hun arbeidsovereenkomst op basis van de huidige condities voort te zetten. Een groot deel is inmiddels akkoord. Deze maandag nog wordt een voorschot op hun loon overgemaakt.

Vérian of TvO?

Vérian voegt daar aan toe: 'Vanochtend zijn er gesprekken gevoerd met het backoffice personeel. De planners, manager en telefonisten gaan ook over en zijn inmiddels akkoord met het aanbod dat ze hebben gekregen. Verder worden de zieke medewerkers vandaag uitgenodigd om met Vérian Huishoudelijke Hulp BV in gesprek te gaan.'

De bonden zaten juist maandagmiddag om tafel met thuiszorgorganisatie TvO uit Amersfoort. De vakbondsbestuurders lieten zaterdag weten dat ze een akkoord hadden bereikt met die organisatie.

'Gewoon oorlog'

FNV-bestuurder Wim van den Hoorn: 'De medewerkers worden een worst voorgehouden met dat voorschot. Mensen worden onder druk gezet. Er is met deuren geslagen, de directeur van Care & Clean - Rien Zwart - is ziek naar huis gestuurd.'

Van den Hoorn noemt het onrust kweken. 'Het is gewoon oorlog', zegt hij. 'Iedereen loopt met elkaar te vechten en te trekken. Ze hebben de oorlog op deze manier verklaard en die gaan we ook aan.'

Vérian Huishoudelijke Hulp BV is er juist van overtuigd dat met de genomen stappen een geruisloze overgang voor cliënten en medewerkers is gewaarborgd.

Het failliete Vérian Care & Clean uit Apeldoorn levert huishoudelijke hulp aan 4000 cliënten in 18 gemeenten waarvan twee derde in de regio Nijmegen. Die hulpt wordt geleverd door 1100 thuiszorgmedewerkers en 100 werknemers kantoorpersoneel.

