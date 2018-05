Werkstraf voor dodelijk ongeval door losgeschoten wiel

IJZENDOORN - Vrachtwagenchauffeur Christian van M. uit IJzendoorn krijgt van de rechter een werkstraf van 240 uur. De man verloor twee jaar geleden de wielen van zijn vrachtwagen met oplegger op de A2 bij Den Bosch. Een wiel kwam op de auto een vrouw uit Schijndel terecht. Zij overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde twee jaar geleden op de Poeldonkweg in Den Bosch. De vrouw reed daar met haar auto onder een viaduct door. Boven haar verloor de vrachtwagen van Christian van M. twee wielen. Een wiel rolde van het viaduct af en kwam met een klap op het dak van de auto van de vrouw terecht. Ze kwam met haar auto tegen een betonnen pilaar tot stilstand en overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De rechter vindt dat de chauffeur onzorgvuldig heeft gehandeld, meldt Omroep Brabant. Hij had niet kunnen zien dat de moeren los zaten, maar hij had wel moeten zien dat er roest op een van de wielen zat.

22 moeren niet goed vast

Dat is volgens de rechter een teken dat er iets niet pluis is. Uit onderzoek bleek dat een aantal andere wielen ook los zaten. Van de 50 moeren waar die mee vast zaten, bleken er 22 niet goed vast te zitten.

Twee weken geleden vertelde de vrachtwagenchauffeur in de rechtbank dat hij direct was gestopt toen hij merkte dat hij de wielen kwijt was geraakt. Ook zei hij het heel erg te vinden dat zoiets heeft kunnen gebeuren.

De man moet ook een boete van 250 euro betalen omdat hij geen geldig rijbewijs had.

Zie ook: