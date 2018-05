Deel dit artikel:











Inbreker gooit diesel over auto Foto: Pixabay

UBBERGEN - Een autokraker is in de nacht van zaterdag op zondag op heterdaad betrapt aan de Kasteelselaan in Ubbergen. Mogelijk wilde de dief de auto ook in brand steken, de wagen was namelijk overgoten met diesel.

Een oplettende buurtbewoner zag hoe de 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel de auto leegroofde. De bewoner belde de politie, die de dief na een korte achtervolging in een sloot kon aanhouden. De gestolen spullen zijn teruggegeven aan de eigenaar. De agenten waren in de buurt nadat eerder een auto op vergelijkbare wijze werd opengebroken aan de Ubbergseweg. In die straat waren de ruiten van een voorportier van twee andere auto’s beschadigd. De verdachte is verhoord en moet zich later voor de rechter verantwoorden. De politie onderzoekt of de andere beschadigde auto’s te linken zijn aan de verdachte. Ook wordt verder onderzoek gedaan naar de poging tot brandstichting. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl