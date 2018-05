Fiene Bussman handhaaft zich als keeper moeiteloos tussen de jongens

HENGELO - Ze is het enige meisje tussen 25 jongens op de Gelderse Keepersschool in De Veldhoek. Fiene Bussman uit Winterswijk vindt dat geen enkel probleem.

"Dat maakt mij niet uit, want met die jongens kun je ook wel lachen. En het trainen is ook heel fysiek, meiden zijn heel lief voor elkaar. Met de jongens is dat anders, dan zijn ze niet zo lief meer. Ik keep zelf in de derde divisie bij FC Winterswijk."

Ze behoort al tot de nationale selectie onder 14. "Echt heel leuk. Ik heb al met de landelijke selectie meegespeeld. Echt een bijzonder gevoel, allemaal oranje kleding aan. In Oranje spelen lijkt me wel heel erg leuk. En ik wil betaald voetbal spelen. Bij De Graafschap zou leuk zijn, maar die hebben geen vrouwenteam helaas. Ik was in de E nog spits, maar keeper worden vond ik veel leuker. Dan kun je echt de wedstrijd redden."

De Gelderse Keepersschool wordt geleid door Edwin Susebeek. Die is overtuigd van het talent van Fiene. "Ze kan vele dingen erg goed. Ze is technisch aan de bal goed en ook in techniek zonder bal goed. En ze stelt zich goed op. Ze heeft wel wat moeite met de flankbal van de zijkant. En ze is voor de duvel niet bang. Ze heeft veel moed, durf en lef en dan ben je al een heel eind."