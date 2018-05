Arnhemse dj's maken muziek en eten pizza met wereldster David Guetta

Afro Bros bestaat uit de neven Giordano Ashruf en Rashid Badloe. Dit jaar hadden ze samen met Nicky Jam en J. Balvin een wereldwijde hit te pakken met het nummer X. De videoclip werd ook nog eens ruim 800 miljoen keer bekeken op YouTube.

Na dit succes besloot de wereldberoemde dj David Guetta ook contact op te nemen met de Arnhemse dj's. De mannen kregen het verzoek van de Franse dj gewoon via de mail binnen. 'We dachten het is iemand die zich voordoet als David Guetta, maar het was hem echt', aldus Giordana.

'We waren best zenuwachtig'

In de studio van David Guetta in Los Angeles hebben de jongens hun ogen uitgekeken. Rashid: 'Het was heel bijzonder, we hebben zoiets nooit eerder meegemaakt. We waren best zenuwachtig om daar te zitten.'

Naast het chillen, pizza eten en dansen in zijn studio hebben de mannen uiteindelijk ook samen met David Guetta een plaat gemaakt. Het is volgens de Arnhemmers een echte zomerhit. 'Hopelijk komt hij eind augustus uit, maar het is allemaal in zijn handen', aldus Rashid.

Kijk hier het hele interview met de dj's van Afro Bros afgelopen weekend bij Emporium in Wijchen:

