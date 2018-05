Gasfles op brandende quad explodeert en boort zich in bedrijfsbusje in Twello

TWELLO - Een explosie van een gasfles zorgde maandagochtend voor een ravage op de Kruisdwarsweg in Twello. Dat gebeurde nadat een onkruidbrander op een quad door onbekende oorzaak in brand vloog.

Eén van de gasflessen op de quad zorgde voor een gigantische steekvlam waardoor een deel van een tuin vlam vatte. Daarna ontplofte de gastank, waardoor de ruiten van een naastgelegen woning sprongen. De gasfles schoot al brandend tegen een busje van een klusbedrijf aan, waardoor het voertuig ook in brand vloog. Niemand raakte gewond.

De brandweer zette drie voertuigen in om alle brandhaarden te kunnen blussen. Ook moest de gasfles worden gekoeld omdat deze nog steeds gas lekte en deels onder druk stond. Uiteindelijk is deze fles midden in een naastgelegen akker gelegd zodat deze kon leegstromen. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak.

De brandweer en politie behandelen het als een ongeval/technisch mankement en doen verder geen onderzoek naar de oorzaak.

Saillant detail: de werknemer van het bestrijdingsbedrijf had maandag zijn eerste dag.