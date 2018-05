Deel dit artikel:











Komende week in Uit met Esther: is Esther bij Emporium, Mieke Lucia van den Hout en de Markefoon Esther Stegeman

ARNHEM - Esther is in Wijchen bij Emporium. Dit jaar met het thema Hollywood. Ze zoekt de Arnhemse Afro Bros op en Ummet Ozcan uit Putten. Komend weekend gaat het Fashion & Design Festival Arnhem van start. Mieke Lucia van den Hout maakt geluidsabsorberende objecten en Pieter is in Angerlo bij de markefoon.

