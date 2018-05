Deel dit artikel:











Debat, prijs en lezing ter nagedachtenis aan Pieter van den Burg Foto: RegioTV Tiel

TIEL - Precies een jaar geleden, op 28 mei 2017, overleed onverwachts Pieter van den Burg. Een markante Tielenaar, die in het politieke en sociale leven in Tiel bijzonder actief was. Er wordt in zijn naam nu jaarlijks een lezing, debat en prijs georganiseerd.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Pieter van den Burg is met name bekend als oprichter van de politieke partij PvdB (Partij van de Burgers), die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen als grootste uit de bus kwam. Luister hier naar een gesprek met Riny ter Haar van RegioTV Tiel over Pieter van den Burg: Daarnaast was hij voorzitter van voetbalclub T.E.C., eigenaar van een Bed & Breakfast en mede-organisator van grote evenementen zoals Jazzy Tiel. Frank Groen sr. van de PvdB en Riny ter Haar van RegioTV Tiel hebben het initiatief genomen om een stichting op te zetten die jaarlijks op de sterfdatum van Van den Burg het een en ander organiseert. Het gaat dan om een debat over actuele regionale zaken, een lezing en de uitreiking van de Pieter Prijs. De planning is dat het eerste debat op 28 mei 2019 plaatsvindt. Beeld met gezicht Een beeld met het gezicht van Van den Burg, gemaakt door Guusje Kaayk, zal dan worden uitgereikt. Het eerste beeld is inmiddels overhandigd aan Simone de Boer, echtgenote van Van den Burg. Beelden hiervan zijn terug te zien in een speciale aflevering van Het Koetshuis, een programma van RegioTV Tiel. Bekijk hier de uitzending van Het Koetshuis terug