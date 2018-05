Grootgrutter wil 'beste bier van Nederland' graag in de schappen

RHA - Het was nog geen kwartier na het winnen van de prijs van 'beste bier van Nederland' toen de telefoon ging bij de Bronckhorster Brewing Company. Een 'grote supermarkt' wilde 10.000 liter bier bestellen bij de brouwer uit Rha.

Het bleek te gaan om de Albert Heijn. Die supermarkt gaat de bieren van brouwer Steve Gammage in alle vestigingen verkopen. 'We hebben al internationale prijzen gewonnen met de Nightporter, die we al vanaf 2012 brouwen. Maar door het winnen van de prijs 'beste Nederlandse bier' neemt de belangstelling nog meer toe. Nu zijn de bieren ook al wel in regionale supermarkten te koop, maar straks dus in het hele land.'

Twee keer zoveel bier

De nieuwe opdracht is geen probleem voor Gammage, verklapte hij aan presentator Rob Kleijs op Radio Gelderland. 'We zijn al bezig met een uitbreiding, waardoor de capaciteit verdubbelt. Dus we kunnen dit wel aan. Maar een mooie nieuwe uitdaging is het wel. Toen ik negen jaar geleden begon met brouwen hadden we een goed plan, maar dit hadden we niet verwacht.'

Zie ook: Lekkerste bier van Nederland komt natuurlijk uit onze provincie