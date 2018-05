Hoe zeldzaam is een vliegend hert? 'Als je er eentje ziet, onthoud je het wel'

Nu is het nog lastig te zeggen hoe het met dit beschermde diertje gaat, ondanks dat al bijna twintig jaar meldingen worden geregistreerd. De moeilijkheid zit 'm ook in de meldingen, vertelt John Smit van EIS. 'Als ze dan worden gezien, lichten mensen elkaar in zodat er ineens heel veel meldingen van één plek binnenkomen. Dat zegt dan dus dat ze op die plek voorkomen, maar niet hoeveel het er zijn.'

'Daarom willen we eigenlijk kijken of we een vaste groep vrijwilligers kunnen vinden die voor ons gaat monitoren hoe vaak en waar ze te zien zijn. Dan kun je na een jaar of twee misschien iets zeggen over de ontwikkeling van de soort,' zegt Smit.

Hij hoopt dat iedereen het blijft melden als hij of zij een vliegend hert ziet. 'Elke melding is heel waardevol.'

Indrukwekkend insect

De oproep, die ook gedeeld is door Staatsbosbeheer, komt niet voor niets in deze tijd van het jaar. 'Vliegende herten zijn vooral actief op zwoele avonden in de schemering, dus nu zijn ze te zien. Als je er eentje ziet, dan onthoud je het vaak wel. Want het is een indrukwekkend insect', vertelt Smit. De mannetjes kunnen wel negen centimeter groot worden.

Buitengewoon-presentator Harm Edens vertelt over het vliegend hert: (tekst gaat verder onder de video)

Larven vier jaar ondergronds

De insecten zijn zeldzaam, dat is zeker. Maar of ze het als veel andere insecten ook moeilijk hebben is lastig te zeggen. 'Het zijn bijzondere insecten omdat de larven wel vier jaar onder de grond leven, voor ze uitgroeien tot een volwassen insect. Die larven leven van rottend hout, het liefst van een eik. Als we weten waar ze zitten, kunnen we ze beter beschermen en bijvoorbeeld voorkomen dat het rottende hout wordt weggehaald.'

Mensen die meer willen weten over het dier, of die belangstelling hebben om het vliegend hert te monitoren kunnen zich melden bij EIS. Een melding doorgeven kan via www.waarneming.nl.

Zie ook: Heb jij een vliegend hert gezien? Geef het door!