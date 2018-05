Automobilist die vrachtwagen ramde op A2 had drugs gebruikt

BRUCHEM - De automobilist die in de nacht van zondag op maandag op de A2 bij Bruchem met hoge snelheid achter op een vrachtwagen reed, was onder invloed van drugs. Dat zegt de politie.

De 22-jarige man uit Rumpt is waarschijnlijk tijdens het rijden in slaap gevallen, waardoor hij tegen de vrachtwagen botste. Een vrouw uit Hedel die bij hem in de auto zat, is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Agenten troffen in de auto spullen aan die vaak gebruikt worden door drugsgebruikers. Daarop werd een speekseltest gedaan bij de bestuurder, waaruit bleek dat hij onder invloed was.

Behalve de politie, brandweer en ambulance was die nacht ook de traumahelikopter ter plaatse. Die landde op de snelweg. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto afgesleept.

