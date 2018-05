Deel dit artikel:











Miljonair vindt verkoopprijs te laag, buurt krijgt boerderij Koolen nog niet Foto: Gelderse Natuur- en Milieufederatie

WICHMOND - Het perceel in Wichmond waar een grote koeienstal van miljonair Kees Koolen op zou komen, is nog niet in handen van de buurt. Vandaag zou de officiële overdracht bij de notaris zijn, maar Koolen liet een paar dagen geleden weten dat hij meer geld wil.

Vorig jaar december kwamen de buurt en Koolen overeen dat de buurt de boerderij en de bijbehorende gronden zou kopen. Hiermee kwam een streep te staan door de mogelijke ontwikkeling van een grote koeienstal op deze plek. 'We hebben vorig jaar met elkaar afgesproken dat drie taxateurs een prijs zouden bepalen,' legt Jacques Wintermans namens de buurt uit. 'Uit die verschillende taxaties is een bindende aankoopprijs gerold. Meneer Koolen heeft ons nu laten weten dat hij die verkoopprijs te laag vindt en dat hij niet wil leveren.' Brief naar Koolen 'Er gaat nu een brief de deur uit waarin Koolen gesommeerd wordt volgende week maandag bij het notariskantoor te verschijnen,' zegt Jacques Wintermans. 'We hebben net met de advocaat om tafel gezeten. Hij zegt dat Koolen zijn afspraken moet nakomen. Er is volgens de advocaat geen reden waardoor Koolen onder het contract uitkomt.' De zaakwaarnemer van Kees Koolen was niet beschikbaar voor commentaar. Zie ook: Omwonenden kopen grond op: grote koeienstal in Wichmond komt er niet

