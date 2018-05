Burgemeester Enschede blijft bij standpunt in Achterhoek-soap

Deel dit artikel:











WINTERSWIJK - De Enschedese Burgemeester Onno van Veldhuizen blijft bij zijn standpunt wat betreft de strijd over het winkelend publiek tussen Enschede en Winterswijk. Het is volgens hem iets tussen de ondernemers in de steden. 'Het is geen burgemeesterskwestie', laat zijn woordvoerder Ton Kamp weten.

Afgelopen vrijdag spraken Van Veldhuizen en Burgemeester Bengevoord van Winterswijk over de telefoon over de kwestie. Woordvoerder Kamp laat weten dat de burgemeesters het in hun gesprek nog niet eens zijn geworden. Maar dat ze beiden hopen dat er wel snel rust komt. 'Agressieve campagne' Burgemeester Bengevoord wil verder niet reageren op het gesprek. Eerder zei hij al dat hij niet gediend is van de agressieve manier waarop Enschede campagne voert. Vorige week dook een promotieteam van de gemeente Enschede op in Winterswijk. Ze maakten daar reclame voor Enschede als winkelstad. De gemeente Winterswijk en ondernemers waren niet blij met de acties van hun collega's uit Twente. Vliegtuigen over Achterhoek en Twente Toch besloot de initiatiefnemer van de actie, Enschede Promotie, zich dit weekend ook weer in de Achterhoek te laten zien. Zaterdag vloog er een vliegtuigje met de tekst 'Enschede staat je goed' over Winterswijk. Zoals het hoort bij een soap komen er ook tegenreacties vanuit de Achterhoek. Zo vloog er zaterdag ook een vliegtuigje over Twente met de tekst 'Nooit meer naar Twente toe' en plaatste de gemeente Winterswijk een paginagrote advertentie in de regionale krant in Overijssel. Acties gaan door Er lijkt voorlopig nog geen eind te komen aan de soap, want Enschede Promotie heeft intussen een nieuwe actie aangekondigd. Hoe deze eruit gaat zien, is nog niet bekend. Woordvoerder Kamp gaat maandagochtend op de koffie bij Enschede Promotie. Hij is natuurlijk benieuwd naar de nieuwe actie, maar zal ze daar ook op de hoogte brengen van het gesprek tussen de twee burgemeesters. Zie ook: 'Zo ga je niet met elkaar om', promotie Enschede valt verkeerd in Winterswijk

