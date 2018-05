Raad voor Cultuur steunt fusie Gelders Orkest, maar naam moet veranderen

ARNHEM - De Raad voor Cultuur (RvC) steunt de plannen voor de voorgenomen fusie van het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten. Volgens het advies moet er wel structureel meer overheidssubsidie naar het orkest om de ambities waar te maken.'Het advies voelt als een steun in de rug,' aldus Wiebren Buma, directeur van Het Gelders Orkest.

In de plannen worden twee orkesten behouden, met twee standplaatsen. Ze gaan echter werken met één orkestvoorziening, één directeur, één chef-dirigent, één raad van toezicht, één artistieke commissie en één medezeggenschapsraad. De groepen musici werken in gescheiden groepen (gebaseerd in Arnhem en Enschede), maar werken zo veel mogelijk met een parallelle programmering. In de plannen worden twee extra musici aangenomen en krijgen de musici gemiddeld meer uren, waardoor ze 72 procent van hun inkomsten uit de nieuwe orkestorganisatie kunnen halen. Het totaal aantal fte groeit tot 92,2.

Het Gelders Orkest is in 1889 opgericht. Het symfonieorkest heeft als standplaats Musis Sacrum in Arnhem, maar treedt ook op in andere concertzalen en schouwburgen. Al enkele jaren begeleidt het orkest jaarlijks de artiesten tijdens het nationale herdenkingsconcert The Bridge to Liberation.

Twee orkesten, één naam

Beide orkesten wilden hun eigen naam behouden, maar de Raad voor Cultuur steunt dat plan niet omdat het voor verwarring en onduidelijkheid kan zorgen. Daarnaast zou het niet bijdragen aan de integratie van de musici van beide organisaties. Een nieuwe naam zou tevens kansen bieden om zich te profileren als het nieuwe muziekhuis van het Oosten. Buma: 'Ik snap dat ze dat zeggen, maar wij gaan onze merknaam niet zomaar overboord gooien. Het Gelders Orkest bestaat 129 jaar, ook het Orkest van het Oosten heeft een rijke historie.' Al zegt Buma niet dat Het Gelders van Orkest nooit van naam zal veranderen: 'het zijn dat we daar over twee of drie jaar anders over denken.'

Meer subsidie van provincies

De raad adviseert minister Van Engelshoven de subsidie voor de twee orkesten per 1 september 2019 voort te zetten met de nieuwe, gefuseerde organisatie. Daarbij wordt de opmerking gemaakt dat de provincies Gelderland en Overijssel een structurele subsidie van 1,9 miljoen euro per jaar moeten geven. Het is nog niet duidelijk of de provincies daartoe bereid zijn, eerder gaven ze aan het advies van de RvC af te willen wachten.

Directeur Buma zegt dat de bezuiniging op de cultuur in 2012 nog altijd voelbaar is. 'Een orkest is afhankelijk van subsidie, als je die met de helft verminderd is het orkest niet toekomstbestendig. Eigenlijk is er in Oost-Nederland één orkest wegbezuinigd. Die bezuinigingen waren veel te heftig.'

In de fusieplannen is ook een 'basisscenario' waarin wel wordt bezuinigd op directie en voorzieningen, maar geen ruimte is voor het uitbreiden van de activiteiten en het zoeken van verbreding. In het basisscenario kunnen de ambities die de minister heeft gesteld niet worden waargemaakt, waarschuwt de Raad voor Cultuur. Daarom vindt ze het 'geen wenselijk scenario' en ook niet toekomstbestendig.

Zie ook: