Joseph Oosting voelt zich thuis bij Vitesse: 'Ik relativeer het voetbal nu meer'

ARNHEM - Als jongen van het Woonwagen Kamp Emmen (WKE) maakte Joseph Oosting al vroeg de stap naar de profs van FC Emmen waar hij bijna alle functies zou bekleden. Inmiddels is hij al een tijdje opvallend succesvol bij Vitesse. 'Ik pas goed tussen deze mensen.'

door Richard van der Made

Halverwege het gesprek op de trainingsaccommodatie van Vitesse op Papendal valt ineens het woord 'betrekkelijk'. Emmenaar Joseph Oosting tuurt voor zich uit en even wordt het stil. Hij denkt aan zijn beste vriend Antoine van der Linden. De oud-speler van Heracles, FC Groningen en Emmen verloor begin maart op 6-jarige leeftijd zijn dochter na een ernstige ziekte. 'Van de week was ik nog even bij hem. Als ik dan zie hoeveel verdriet hij heeft...Dan denk je wel eens waar hebben we het allemaal over? Het is maar voetbal. Ik relativeer nu veel sneller.'

Perspectief

'Ik was vaak van het plannen. Maar ik kijk niet meer zo vooruit nu. Het is zo betrekkelijk. Zoiets verschrikkelijks zet je echt aan het denken dat je alles in perspectief moet blijven zien', zegt Oosting. 'Ik vertelde je net dat ik als trainer heel geïnteresseerd ben in de mens. Ik stel ze veel vragen ook en probeer voor iedereen open te staan. Dat heb ik misschien van God gekregen. Maar als je dan dit meemaakt met een meisje van zes. Dan weet ik niet wie of wat God voor iemand is.'

Kampioen met beloften

Hij zucht eens diep. De vakantie staat eindelijk voor de deur. Oosting is er aan toe na een aantal slopende, maar tegelijkertijd prachtige weken. 'Ik ben al een aantal dagen wat ziek, maar misschien komt dat ook door de drank', lacht de 46-jarige Drent. Onder zijn vleugels werd Jong Vitesse dit seizoen kampioen. De beloften keren binnen een jaar terug naar de tweede divisie. Als assistent-trainer van Edward Sturing hielp hij bovendien mee aan de wederopstanding van het eerste met als bekroning Europees voetbal. De twee hoogtepunten vonden plaats in één weekend.

Mooier dan sex

'Het geeft een enorme kick', voelde Oosting. 'Ik vind het echt moeilijk te omschrijven. Misschien is het nog wel mooier dan sex. Keihard werken wordt beloond. Als ik zie waar we vandaan komen met de beloften. We begonnen met een hele kleine minimale groep. Je probeert alle kikkers in de kruiwagen te houden en dan haal je er samen het maximale uit. Dit is waar je het voor doet. Nee, trots ben ik niet snel. Maar misschien is dit gevoel nog wel meer dan dat.'

Rennen in de Emmerdennen

Begin april was de zinderende apotheose van het seizoen nog onzeker voor Oosting. Al hardlopend in de Emmerdennen rinkelde plotseling zijn telefoon. 'Marc van Hintum', haalt Oosting het moment terug. 'Dat ze een pijnlijke beslissing hadden moeten nemen en of ik Edward Sturing wilde helpen bij het eerste. Ik was wel verbaasd. Wat moet ik hier nu mee dacht ik. Ik vond Henk Fraser een aardige man en echt een goede trainer. Van Hintum zei dat ik maar even moest nadenken. Dat heb ik rennend gedaan. Het was wel even lastig, want mijn prioriteit lag natuurlijk bij de beloften. Dat wil je afmaken.'

Prettig als assistent

Oosting genoot vervolgens met volle teugen van zijn dubbelfunctie toen hij zich bij de staf van het eerste had gevoegd. 'Je zag je direct het plezier en de dynamiek. En hoe ontzettend hoog het niveau lag. Als je dan op een ondersteunende wijze kan helpen, is het heel mooi. Ik voel mezelf prettig in de rol van assistent, het gaat mij makkelijk af. En we konden natuurlijk ook niet beter beginnen met die 7-0 tegen Sparta. Toen ging het lopen. Kijk naar het doelsaldo dat we aan het eind hadden, dat zegt genoeg.'

Oosting dolt met Thomas Bruns

Hij is zoals de meeste Drenten zijn. Harde werker, nuchter en vriendelijk. Maar ook ambitieus en positief ingesteld. Oosting speelde bij FC Emmen in de hoofdmacht, maar trainde al op jonge leeftijd de jeugd, was bij de club hoofd-opleidingen en fungeerde als assistent bij het eerste. Aan ervaring ontbrak het dus niet toen Van Hintum hem vroeg als assistent bij Vitesse.

Kaler en dikker

'Ik vond het ook niet zo spannend. Ik ben wie ik ben en doe me niet anders voor. Of ik nu met jeugdspelers train of werk met jongens van het eerste. Alleen ben ik zelf in de loop der jaren wat dikker en kaler geworden. Maar altijd en overal gooi ik er dezelfde passie in en gaat het om het overbrengen van je spelopvatting en de groepsdynamiek. Toen ik 25 jaar was, trainde ik de D1 van FC Emmen al. Dat bracht mij ook weer verder als speler en later als verlengstuk van de trainer', weet Oosting.

Gerry Hamstra

Dat 'lijntjes belangrijk' zijn in het profvoetbal hoef je hem niet te vertellen. Net als het beetje geluk dat soms nodig is om een stap te kunnen maken. Voormalig hoofd opleidingen van Vitesse Gerry Hamstra vroeg de jongen van het kamp bij Vitesse te komen werken. Ze kenden elkaar van hun tijd bij FC Emmen waar Hamstra hoofdtrainer was. 'Eerst heb ik nee gezegd want ik had bij Emmen een contract voor het leven. Ik was echt met die club verweven. Maar een jaar later vroeg Gerry mij weer. In dat seizoen had ik Emmen al laten weten dat ik mijn vleugels wilde uitslaan. Ik was klaar voor iets anders.'

Thuis bij Vitesse

Zijn werkgebied had zich tot dan toe beperkt tot het noorden waar Oosting behalve bij WKE ook speelde voor Veendam en kortstondig trainer was bij HHC in Hardenberg. 'Ik durfde eigenlijk niet weg. Er was wel eens belangstelling van De Graafschap en NEC, maar ik heb het nooit aangedurfd. Alleen, je wordt ouder en krijgt ook iets meer vertrouwen. Vanaf dag 1 heb ik mij bij Vitesse fijn gevoeld. De cultuur, de goede en warme mensen. Het past mij. Vooral als mens heb ik mij hier verder kunnen ontwikkelen. Natuurlijk ook als trainer. Op je blauwe ogen halen ze je niet. Je moet presteren. Zij helpen mij en ik hoop omgekeerd ook te helpen.'

Soldaten en architect

Die wisselwerking verloopt tot nu toe uitstekend. Met de talentvolle lichting van Vitesse onder 17 bereikte Oosting twee jaar geleden de kampioenspoule. Hij won de nationale beker met onder 19 en bracht de A-junioren terug op het hoogste landelijke niveau. Dit seizoen was er de titel met de beloften. 'Ik geloof in bouwen', zegt Oosting. 'Een team bestaat uit soldaten en ik ben de architect. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar zo is het wel. Ik ben een jongen van de praktijk die het liefst tussen die vier lijnen staat. Vanuit mijn eigen logboek heb ik een werkwijze ontwikkeld zoals ik het voetbal zie. Daarbinnen doe ik heel veel op gevoel.'

Zwartgallig

Toch maakte zijn hart ook een sprongetje bij de promotie naar de eredivisie van zijn grote liefde FC Emmen. 'Eindelijk. Dat is dan wel wat je denkt', lacht Oosting. 'Ik heb voor een deel bijgedragen aan het fundament. Altijd heb ik in de jeugd geloofd, want op één of andere manier liepen er altijd goede spitsen en goede keepers rond. Voor de regio is dit heel belangrijk. Het doet me veel. Seizoenkaarten vlogen weg. Op afstand geef ik nog mijn mening als die wordt gevraagd. Weet je, in Emmen zijn de mensen soms wat zwartgallig. Dan zeggen ze dat het toch nooit wat wordt en meer van dat soort dingen. Dat is nu hopelijk voorbij.'

.