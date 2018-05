Deel dit artikel:











Film over N18 te zien in drive-in bioscoop De nieuwe N18. Foto: Omroep Gelderland

ULFT - Diverse rolstoel- en scootmobielgebruikers hebben zondagmiddag de documentaire over de nieuwe N18 bekeken in een drive-in bioscoop in Neede. Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland nam er ook een kijkje.

Het idee voor de drive-in bioscoop kwam van documentairemaker Ton Kraayenvanger. De filmmaker werkte drie jaar aan de documentaire over de nieuwe weg en wil de film nu graag aan een divers publiek tonen. Aan de N18-documentaire werkten meer dan twintig vrijwilligers mee. Zij zijn lid van zes filmclubs uit de regio’s Achterhoek en Twente.



De documentaire is de komende tijd op verschillende plekken te zien. Foto: Ton Kraayenvanger