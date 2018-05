Theater verandert naam toneelstuk om 'politieke correctheid'

ARNHEM - Omdat het gevoelig ligt zal theater Het Hof de titel aanpassen van het toneelstuk ‘Tien kleine negertjes’. Het toneelstuk is daar in het verleden al eerder gespeeld, toen nog wel onder die naam. De nieuwe naam van het toneelstuk is: ‘Er waren eens….’

Het niet-gesubsidieerde theater in het Spijkerkwartier past de titel aan in verband met gevoeligheden in de samenleving en de politiek en omdat het woord gevoelig ligt, vanwege de slavernijgeschiedenis van ons land, laat het weten.

Dit is een bericht van Mediapartner RTV Arnhem

Aftelrijm

Het stuk is een zogenoemd 'humoristisch aftelrijm', waarbij een gezelschap van tien kleine zwarte jongetjes bij ieder couplet kleiner wordt. Het liedje werd oorspronkelijk in 1868 uitgebracht als Ten little Injuns, waarin indianen de hoofdrol speelden, en kwam een jaar later als ‘Ten little niggers’ uit.

Het lied werd opgevoerd in de in Amerika populaire minstrelshows en werd naast bladmuziek ook uitgebracht als kinderprentenboek. Via Engeland en Duitsland verspreidde het boek zich in veel Europese landen. De oorspronkelijke Nederlandse versie stamt uit 1877.

'Politieke correctheid'

Theater Het Hof laat weten: 'Tien en twintig jaar geleden speelden wij de thriller ‘Tien kleine negertjes’. Dus vonden wij dat het weer eens tijd werd voor de toneelbewerking van deze onsterfelijke bestseller van Agatha Christie. Politieke correctheid dwingt ons ertoe de titel aan te passen, maar het blijft natuurlijk nog steeds hetzelfde onvolprezen, meest gespeelde en geweldig spannende toneelstuk.'