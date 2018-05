Student (18) nog in levensgevaar na klimongeluk Ardennen

APELDOORN - De toestand van de 18-jarige student die zwaargewond raakte na een val van 20 meter bij een klimactiviteit in de Belgische Ardennen is nog steeds kritiek.

De student Sport & Bewegen van regionaal opleidingscentrum Aventus in Apeldoorn was op stage bij Engreux in de gemeente Houffalize toen hij door nog onbekende oorzaak naar beneden viel.

Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hij is nog niet stabiel. Zijn familie is inmiddels afgereisd naar het ziekenhuis.

De andere studenten zijn onder begeleiding van hulpverleners en docenten vrijdag teruggebracht naar Nederland. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Zie ook: Student (18) in levensgevaar na klimongeluk