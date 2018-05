Deel dit artikel:











Flipje heeft de kledingmaat van een sinaasappel Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Het standbeeld van Manneke Pis in Brussel heeft al 900 pakjes. Wat dat betreft komt Flipje in Tiel met acht pakjes nog maar net kijken. Maar binnenkort is zijn nieuwste creatie klaar.

Flipje heeft nog net geen vaste kledingontwerpster, maar Marjan Nielsen uit Arnhem komt een heel eind. Ze heeft voor de bijzondere maat van het standbeeld van het Tielse fruitbaasje een list bedacht. Het lijf van Flipje lijkt namelijk op een sinaasappel. Partjes maakt ze uit de stop voor de kleding. Op dit moment maakt ze in haar naaiatelier in Arnhem het volgende kostuum voor Flipje. Het wordt een fairtrade pak dat begin juni voor het eerst te zien zal zijn. De creatie verwijst ook naar de culinaire fietstochten van 'Happen en Trappen'. Pakjes Flipje het liefst in een museum Er zijn overigens nog meer wensen voor pakjes voor Flipje. Caro Agterberg van ondernemersvereniging Hart van Tiel denkt bijvoorbeeld aan een speciaal pakje voor de sinterklaastijd en een kunstenaarspakje voor Tiel Toont. Caro hoopt dat Flipje uiteindelijk een eigen museum krijgt waar alle pakjes te zien zullen zijn. Maar dan eerst wel richting de 900 pakjes net als Manneke pis. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl