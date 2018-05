Forse verkeershinder door werkzaamheden op N315 bij Neede

NEEDE - Wie de komende maanden in Neede moet zijn, moet rekening houden met forse verkeershinder omdat de N315 wordt aangepakt. De weg is afgesloten tussen Rietmolen en Neede.

Er wordt gewerkt aan de N315 tussen de Koeweidendijk en de bebouwde komgrens van Neede. De werkzaamheden zijn maandagochtend begonnen en duren naar verwachting tot 2 november.

Er wordt onder andere een rotonde aangelegd op de kruising bij café Rustoord bij Rietmolen en de weg wordt verbeterd.

Verkeer kan onder meer omrijden via de N823 (Needseweg Eibergen/Eibergseweg Neede), via de N18 over Groenlo-Ruurlo of via de N18 via Haaksbergen-Hengevelde. Dat kost 10-30 minuten extra reistijd.

