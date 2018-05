Vrachtwagen met asfalt kantelt op A28; weg tot 15.00 uur dicht

NUNSPEET - Op de A28 richting Zwolle is ter hoogte van Nunspeet een vrachtwagen met warm asfalt gekanteld. Dat meldt de ANWB. Volgens de toeristenbond blijft de weg tot 15.00 uur dicht. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid.

Volgens een wijkagent moest de chauffeur uit de cabine worden bevrijd. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.

Tussen Harderwijk en Elspeet is de rechterrijstrook afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Dat resulteert in zo'n 4 kilometer file. Verkeer richting Zwolle wordt ter hoogte van knooppunt Hoevelaken omgeleid via de A1 en A50.