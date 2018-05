Grote brand in restaurant Twello

De uitslaande brand brak vannacht rond 04.00 uur uit. Er was niemand in het pand aanwezig.

Volgens de brandweer is het dak van het pand volledig verwoest. De rest van het pand is behouden gebleven. Hoe groot de schade verder is, is nog onduidelijk.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

Eerder deze maand brandde een bedrijfspand in Twello uit.

