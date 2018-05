Deel dit artikel:











Kat voor tweede keer in twee weken beschoten Foto: Facebook/Wijkplatform De Burgt

BARNEVELD - In de categorie: wie doet nou zoiets? In Barneveld is in twee weken tijd een kater twee keer beschoten. De laatste keer gebeurde dit in de buurt van de Leibeek.

Voorzitter Ruben Karrenbeld van wijkplatform De Burgt in Barneveld pikt dit niet, zegt hij tegen Omroep Gelderland. 'En het is ook nog eens een buurt met veel kinderen.' De kater, die luistert naar de naam Pip en 2 jaar oud is, is beschoten met een buks, meldt de wijkvoorzitter. Een dierenarts heeft zich over het dier ontfermd. Karrebeld: 'De kat is van veraf beschoten, anders was hij er misschien niet meer geweest, zei de dierenarts.' Karrenbeld laat weten contact op te nemen met de wijkagent. 'Dit wordt niet getolereerd en we hopen als platform ook dat dit stopt.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl