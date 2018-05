Deel dit artikel:











Heb jij een vliegend hert gezien? Geef het door! Foto: Wikipedia/Didier Descouens

VIERHOUTEN - Staatsbosbeheer roept natuurliefhebbers in Gelderland op te zoeken naar vliegende herten. Een hinde met vleugels? Nee, het grootste insect dat we in Nederland kennen.

Op Wikipedia kunt u lezen dat een vliegend hert een totale lengte bereiken kan van meer dan 9 centimeter. De Nederlandse naam is te danken aan de enorme kaken van de mannetjes. Ze doen denken aan het gewei van een hert. Vrouwtjes hebben dat gewei niet, waardoor ze gemakkelijk zijn te onderscheiden van de mannetjes. De mannetjes gebruiken hun kaken om vrouwtjes en rivaliserende mannetjes te imponeren, ze kunnen niet gebruikt worden om mee te eten. Een vliegend hert is ongevaarlijk voor mensen. De leefgebieden in ons land zijn voornamelijk de Veluwe, bij Nijmegen, Twente en Zuid-Limburg. Ze zijn vrij zeldzaam. Staatsbosbeheer roept op Facebook op waarnemingen te delen. Dat kan op een speciale website. En die vindt u hier. Op onze Facebookpagina plaatste Ellen Dieker uit Vaassen deze foto:

Johan Beekman uit Lochem komt er wel eens langs, twittert hij... En in Limburg staan 'echte' waarschuwingsborden. Foto: Wikipedia Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl