Brazilianen weer de beste op Terborg Toernooi

TERBORG - Palmeiras heeft zondagmiddag als negende Braziliaanse team op rij het Terborg Toernooi gewonnen. In de finale van het jeugdtoernooi werd publieksfavoriet Ajax Cape Town uit Zuid-Afrika met 2-0 verslagen.

'Dit is zo geweldig voor ons', aldus een glunderende aanvoerder Leonardo Da Silva Passos van de Braziliaanse winnaar Palmeiras. 'Om hier in Nederland kampioen te worden, is fantastisch voor ons. Het gaat een groot feest worden.'

Gastouder Antonio Pegas uit Terborg, die vorig jaar zijn pupillen van Atlético Mineiro kampioen zag worden, kon weer juichen. 'Ik vind het arrogant om mezelf kampioenenmaker te noemen, maar ik trek het gewoon aan', zegt Pegas. 'Tijdens de finale was ik nog aan het kijken, het zal toch niet fout gaan, maar ze zijn toch kampioen geworden. Ik ben helemaal blij.'

Minder toeschouwers

De organisatie is tevreden met Palmeiras als winnaar na een mooi voetbalweekend, maar kijkt toch met gemixte gevoelens terug. 'Qua organisatie was het perfect, maar we hadden weinig toeschouwers omdat het amateurvoetbal normaal door is gegaan', vertelt voorzitter Peter Berendhaus. 'Dat was echt jammer, maar goed, volgend jaar hebben we daar geen last meer van.'

Voor de veertigste editie wil de organisatie groots uitpakken. 'We doen het in combinatie met zeshonderd jaar Terborg, dus het belooft iets moois te worden', aldus Berendhaus.



Eindstand Terborg Toernooi:

1. Palmeiras

2. Ajax Cape Town

3. Atletico Paranaense

4. FC Midtjylland

5. Tottenham Hotspur

6. Club Brugge

7. De Graafschap

8. Sc Heerenveen



Beste speler: Victor Torp (FC Midtjylland)

Beste keeper: Anderson Silva Da Paixao (Palmeiras)

Mart Geerling-trofee voor vrijwilligers: Menze van den Broek

Topscorer: Demethryus Maciel Areias Nascimento (Atletico Paranaense)