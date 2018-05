Stroom valt uit na blikseminslag

NIJMEGEN - Bewoners van de Einsteinstraat in Nijmegen kwamen zondag aan het eind van de middag zonder stroom te zitten. De oorzaak bleek blikseminslag in het dak van een van de woningen.

De brandweer kwam voor een controle, maar na onderzoek bleek van brand geen sprake. De woning liep wel forse schade op door de inslag.

In Ede sloeg de bliksem in een schoorsteen in. Dat gebeurde aan de Jan van Goyenstraat.