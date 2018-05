Deel dit artikel:











Jong De Graafschap degradeert en moet na de zomer naar... Zieuwent Foto: REGIO8

DOETINCHEM - Jong De Graafschap is zondagmiddag gedegradeerd naar de hoofdklasse. Ondanks een overwinning in De Meern, bleek een late gelijkmaker van concurrent Be Quick 1887 op een ander veld fataal, meldt mediapartner REGIO8.

De ploeg van trainer Jan Vreman won zelf met 4-1 bij hekkensluiter De Meern. Doelpunten aan Doetinchemse zijde kwamen van Reyer van Doorn, Kabir Sabotic (2) en Marlon Versteeg. De overwinning bleek echter niks waard, omdat concurrent Be Quick uit het Groningse Haren in de slotfase met 3-3 gelijkspeelde tegen Jong Vitesse en daardoor met de laatste nacompetitieplek aan de haal ging.



Jong De Graafschap eindigt het seizoen door de puntendeling van Be Quick op de zeventiende plek, waardoor het net als tegenstander De Meern rechtstreeks degradeert naar de hoofdklasse. Tegenstanders zijn dan onder meer het gepromoveerde RKZVC uit Zieuwent en Duno uit Doorwerth.