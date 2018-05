Deel dit artikel:











Omgebrachte vrouw Hattem had steekwonden in gezicht en hals Foto: Omroep Gelderland

HATTEM - De 34-jarige vrouw die in februari van dit jaar om het leven werd gebracht in een bovenwoning in Hattem, had steekwonden in haar gezicht en hals. Een man van 51 zou die hebben toegebracht. Hem wordt moord c.q. doodslag ten laste gelegd.

De verdachte stond maandagochtend voor de rechtbank in Zutphen tijdens een pro-formazitting. Volgens zijn advocaat gaat het niet goed met hem. De man zit vast in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Zaanstad. De rechter-commissaris moet nog beslissen of de verdachte onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. Als dat gebeurt, wordt de zaak pas volgend jaar inhoudelijk behandeld, verwacht de advocaat. Zijn cliënt heeft aangegeven alle medewerking te verlenen en bij elke zitting aanwezig te zijn. Niet zwanger Het misdrijf gebeurde aan de Kraaijenborgstraat. Vlak daarna werd de verdachte aangehouden. Hij was de partner van de vrouw. Volgens de politie woonden de twee samen. Buren vertelden tegen Omroep Gelderland dat het slachtoffer zwanger was, maar tijdens de pro-formazitting bleek dat dit niet het geval was. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nog DNA-onderzoek op een zaklamp die is aangetroffen. Ook wordt er nog gekeken naar alcohol en drugs die op de plaats delict zijn gevonden. Zie ook: Dode vrouw was zwanger, zeggen buren

Dode vrouw gevonden in huis Hattem; verdachte aangehouden

Dode vrouw Hattem omgekomen door misdrijf

Man langer vast in zaak dode vrouw Hattem Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl