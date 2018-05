Deel dit artikel:











Vetter buiten de medailles in Götzis, Braun wel op podium Foto: Archief Omroep Gelderland

GÖTZIS - Atlete Anouk Vetter uit Arnhem is bij de prestigieuze meerkamp in het Oostenrijkse Götzis als vierde geëindigd. Vetter ging als vierde de tweede dag van de zevenkamp in, maar kon geen plaats meer winnen. Pieter Braun uit Arnhem haalde het podium wel.

De zege ging naar de Belgische olympisch en wereldkampioene Nafissatou Thiam. Vetter kwam tot 6426 punten na de tiende plaats bij het verspringen met 6.25 meter en de tweede plaats bij het speerwerpen met 51,27 meter. Op de afsluitende 800 meter liep de Europees kampioene van Amsterdam in 2016 een tijd van 2.23,41, maar kwam haar vierde plaats niet meer in gevaar. Pieter Braun veroverde met een persoonlijk record brons op de meerkamp in Götzis. En dat had hij onder meer te danken aan een knappe tweede plaats op de afsluitende 1500 meter. Die legde hij af in een persoonlijk record van 4.24,29 tot een totaal van 8342 punten. Daarmee verbeterde de 25-jarige atleet zijn persoonlijk record van 8334 punten.

