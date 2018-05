Deel dit artikel:











Vetter buiten de medailles in Götzis Foto: Archief Omroep Gelderland

GÖTZIS - Meerkampster Anouk Vetter uit Arnhem is bij de prestigieuze meerkamp in het Oostenrijkse Götzis als vierde geëindigd. Vetter ging als vierde de tweede dag van de zevenkamp in, maar kon geen plaats meer winnen.

De zege ging naar de Belgische olympisch en wereldkampioene Nafissatou Thiam. Vetter kwam tot 6426 punten na de tiende plaats bij het verspringen met 6.25 meter en de tweede plaats bij het speerwerpen met 51,27 meter. Op de afsluitende 800 meter liep de Europees kampioene van Amsterdam in 2016 een tijd van 2.23,41, maar kwam haar vierde plaats niet meer in gevaar. De top drie finishte echter ruim voor haar. Thiam kwam tot een puntentotaal van 6806 en zag daarmee haar aanval op haar persoonlijke record en het Europese record van de Zweedse Carolina Klüft (7032) mislukken. Vorig jaar won de 23-jarige Belgische met 7013 punten. Thiam bleef in Götzis de Cubaanse Yorgelis Rodríguez (6742) en de Amerikaanse Erica Bougard (6725) voor.